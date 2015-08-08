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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Максимов 5
Боли 35
2:3
Матч завершен
Динамо
Москва
Козлов 19
Губочан 45
Вальбуэна 79
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
8 авг. 2015, 20:00 МСК
8.08.2015, 20:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
13
Помазан
Евгений Помазан
94
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
94
5
Жиров
Александр Жиров
94
67
Тигиев
Георгий Тигиев
94
38
Ещенко
Андрей Ещенко
94
20
Мутари
Амаду Мутари
85
25
Аруна
Лукман Аруна
46
20
Маевский
Иван Маевский
94
87
Максимов
Илья Максимов
5'
5'
94
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
94
94
Боли
Янник Боли
35'
35'
81
Запасные
27
Дженетов
Мехти Дженетов
1
Криворучко
Александр Криворучко
7
Агаларов
Камиль Агаларов
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
15
Зотов
Георгий Зотов
4
Лазич
Дарко Лазич
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
27
Алмейда
Угу Алмейда
28
Сердеров
Сердер Сердеров
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
94
2
Морозов
Григорий Морозов
94
15
Губочан
Томаш Губочан
45'
45'
94
20
Дьяков
Виталий Дьяков
94
25
Козлов
Алексей Козлов
19'
19'
94
18
Жирков
Юрий Жирков
94
27
Денисов
Игорь Денисов
94
47
Зобнин
Роман Зобнин
94
14
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
79'
79'
87
22
Соснин
Антон Соснин
80
11
Ионов
Алексей Ионов
94
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
41
Лещук
Игорь Лещук
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
28
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
3
Бюттнер
Александр Бюттнер
81
Данилкин
Егор Данилкин
7
Джуджак
Балаж Джуджак
6
Ванкер
Вильям Ванкер
74
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
77
Левин
Владислав Левин
90
Обольский
Николай Обольский