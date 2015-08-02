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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мордовия
Саранск
Луценко 90
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Манучарян 41
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
2 авг. 2015, 17:00 МСК
2.08.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
55
Нахушев
Руслан Нахушев
90
3
Гапон
Евгений Гапон
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
84
Власов
Олег Власов
90
8
Бобер
Антон Бобер
46
17
Дудиев
Аслан Дудиев
75
48
Луценко
Евгений Луценко
90'
90'
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
88
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
33
Шебанов
Денис Шебанов
31
Тишкин
Максим Тишкин
40
Перендиа
Милан Перендиа
88
Иванов
Алексей Иванов
25
Шипицин
Евгений Шипицин
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
6
Дональд
Митчелл Дональд
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Игнатович
Павел Игнатович
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
Урал
мин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
2
Хозин
Владимир Хозин
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
88
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
77
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
41'
41'
70
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
51
Жариков
Евгений Жариков
7
Данцев
Александр Данцев
5
Князев
Иван Князев
27
Меркулов
Михаил Меркулов
57
Фидлер
Артем Фидлер
21
Асеведо
Герсон Асеведо
26
Щербаков
Александр Щербаков
25
Ставпец
Александр Ставпец
34
Дорожкин
Денис Дорожкин