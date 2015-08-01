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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Смольников 6
Шатов 10
Данни 89
3:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
1 авг. 2015, 17:00 МСК
1.08.2015, 17:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
93
4
Кришито
Доменико Кришито
93
24
Гарай
Эсекьель Гарай
93
13
Нету
Луиш Нету
93
19
Смольников
Игорь Смольников
6'
6'
93
17
Шатов
Олег Шатов
10'
10'
93
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
93
14
Юсупов
Артур Юсупов
60
28
Витсель
Аксель Витсель
73
7
Халк
Халк
93
22
Дзюба
Артем Дзюба
80
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
95
Васютин
Александр Васютин
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
35
Данни
Данни
89'
20
Файзулин
Виктор Файзулин
94
Евсеев
Алексей Евсеев
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
92
Долгов
Павел Долгов
Ахмат
мин
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
93
31
Рыбус
Мацей Рыбус
93
2
Родолфо
Родолфо
46
15
Семенов
Андрей Семенов
93
21
Кузяев
Далер Кузяев
93
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
93
8
Маурисио
Маурисио
93
23
Пирис
Факундо Пирис
77
19
Иванов
Олег Иванов
93
14
Айссати
Исмаил Айссати
93
17
Мбенг
Аблае Мбенг
77
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
40
Уциев
Ризван Уциев
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
6
Григалашвили
Тедоре Григалашвили
10
Кану
Кану
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
6
Адилсон
Адилсон
9
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев