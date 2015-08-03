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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Мовсисян 59
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
3 авг. 2015, 19:00 МСК
3.08.2015, 19:00 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
49
Джано
Джано
54
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
15
Широков
Роман Широков
90
71
Попов
Ивелин Попов
75
24
Промес
Квинси Промес
90
10
Мовсисян
Юра Мовсисян
59'
59'
65
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
3
Гранат
Владимир Гранат
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
7
Зотов
Александр Зотов
11
Озбилиз
Арас Озбилиз
5
Ромуло
Ромуло
14
Яковлев
Павел Яковлев
69
Давыдов
Денис Давыдов
99
Зе Луиш
Зе Луиш
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
77
Благо
Благо
90
4
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
4
Лемос
Маурисио Лемос
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
87
Эдуардо
Карлос Эдуардо
90
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
64
99
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
36
Хагиги
Алиреза Хагиги
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
4
Батов
Максим Батов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
93
Шарипов
Альберт Шарипов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
7
Портнягин
Игорь Портнягин
8
Дядюн
Владимир Дядюн