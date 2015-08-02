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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Чорлука 61
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Морозов 45
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
2 авг. 2015, 13:30 МСК
2.08.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
94
29
Денисов
Виталий Денисов
94
14
Чорлука
Ведран Чорлука
61'
61'
94
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
94
49
Шишкин
Роман Шишкин
94
3
Касаев
Алан Касаев
94
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
94
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
64
11
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
46
19
Самедов
Александр Самедов
94
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
59
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
16
Лантратов
Илья Лантратов
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
59
Миранчук
Алексей Миранчук
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
94
2
Морозов
Григорий Морозов
45'
45'
81
15
Губочан
Томаш Губочан
94
20
Дьяков
Виталий Дьяков
94
25
Козлов
Алексей Козлов
94
18
Жирков
Юрий Жирков
94
27
Денисов
Игорь Денисов
94
47
Зобнин
Роман Зобнин
94
14
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
94
22
Соснин
Антон Соснин
58
11
Ионов
Алексей Ионов
94
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
41
Лещук
Игорь Лещук
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
28
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
3
Бюттнер
Александр Бюттнер
81
Данилкин
Егор Данилкин
7
Джуджак
Балаж Джуджак
6
Ванкер
Вильям Ванкер
74
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
77
Левин
Владислав Левин
90
Обольский
Николай Обольский