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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
2 авг. 2015, 20:00 МСК
2.08.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
94
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
94
44
Навас
Сесар Навас
94
77
Баштуш
Баштуш
94
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
94
2
Калачев
Тимофей Калачев
94
84
Гацкан
Александр Гацкан
94
10
Ю
Бен Су Ю
57
9
Канга
Каку Гуелор Канга
94
14
Полоз
Дмитрий Полоз
77
8
Могилевец
Павел Могилевец
74
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
4
Терентьев
Денис Терентьев
8
Байрамян
Хорен Байрамян
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
97
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
8
Думбия
Мусса Думбия
11
Бухаров
Александр Бухаров
20
Азмун
Сердар Азмун
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
94
98
Петров
Сергей Петров
94
6
Гранквист
Андреас Гранквист
94
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
94
17
Калешин
Виталий Калешин
94
11
Смолов
Федор Смолов
94
8
Газинский
Юрий Газинский
80
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
94
7
Мамаев
Павел Мамаев
94
14
Вандерсон
Вандерсон
94
9
Ари
Ари
60
Запасные
51
Кавлинов
Денис Кавлинов
88
Синицын
Андрей Синицын
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
18
Страндберг
Стефан Страндберг
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
33
Перейра
Маурисио Перейра
68
Батютин
Андрей Батютин