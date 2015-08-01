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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Фернандес 3
1:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
1 авг. 2015, 19:30 МСК
1.08.2015, 19:30 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
3'
3'
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
73
66
Натхо
Бибрас Натхо
84
7
Тошич
Зоран Тошич
87
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
5
Васин
Виктор Васин
42
Щенников
Георгий Щенников
19
Цауня
Александр Цауня
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко
97
Страндберг
Карлос Страндберг
Анжи
мин
13
Помазан
Евгений Помазан
46
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
15
Зотов
Георгий Зотов
46
3
Жиров
Александр Жиров
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
20
Мутари
Амаду Мутари
90
25
Аруна
Лукман Аруна
90
20
Маевский
Иван Маевский
84
87
Максимов
Илья Максимов
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
94
Боли
Янник Боли
90
Запасные
1
Криворучко
Александр Криворучко
27
Дженетов
Мехти Дженетов
7
Агаларов
Камиль Агаларов
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
67
Тигиев
Георгий Тигиев
4
Лазич
Дарко Лазич
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
42
Леонардо
Леонардо
42
Сердеров
Сердер Сердеров
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов