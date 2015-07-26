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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мовсисян 12
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
26 июля 2015, 20:00 МСК
26.07.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
95
98
Петров
Сергей Петров
95
6
Гранквист
Андреас Гранквист
95
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
95
17
Калешин
Виталий Калешин
95
9
Ари
Ари
64
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
58
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
71
33
Перейра
Маурисио Перейра
95
7
Мамаев
Павел Мамаев
95
11
Смолов
Федор Смолов
95
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
51
Кавлинов
Денис Кавлинов
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
3
Страндберг
Стефан Страндберг
18
Быстров
Владимир Быстров
18
Лаборде
Рикардо Лаборде
68
Батютин
Андрей Батютин
14
Вандерсон
Вандерсон
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
95
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
95
35
Таски
Сердар Таски
95
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
95
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
95
71
Попов
Ивелин Попов
84
8
Глушаков
Денис Глушаков
95
5
Ромуло
Ромуло
95
15
Широков
Роман Широков
95
24
Промес
Квинси Промес
95
10
Мовсисян
Юра Мовсисян
12'
12'
62
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
3
Гранат
Владимир Гранат
7
Зотов
Александр Зотов
7
Джано
Джано
11
Озбилиз
Арас Озбилиз
14
Яковлев
Павел Яковлев
69
Давыдов
Денис Давыдов
29
Зе Луиш
Зе Луиш