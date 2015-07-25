Матч завершен
Уфа
Уфа
Зинченко 78
1:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Ю 46
Баштуш 87
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
25 июля 2015, 16:00 МСК
25.07.2015, 16:00 МСК
суббота
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
94
6
Никитин
Алексей Никитин
75
20
Тумасян
Денис Тумасян
94
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
66
15
Сухов
Александр Сухов
94
44
Игбун
Сильвестр Игбун
94
13
Засеев
Азамат Засеев
94
19
Пауревич
Иван Пауревич
94
7
Фомин
Семен Фомин
50
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
94
9
Ханджич
Харис Ханджич
94
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
19
Осипов
Евгений Осипов
17
Зинченко
Александр Зинченко
78'
22
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Семакин
Максим Семакин
23
Килин
Антон Килин
87
Безденежных
Игорь Безденежных
11
Карлос
Диего Карлос
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
94
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
94
44
Навас
Сесар Навас
94
77
Баштуш
Баштуш
87'
87'
94
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
94
8
Думбия
Мусса Думбия
71
84
Гацкан
Александр Гацкан
94
10
Ю
Бен Су Ю
46'
46'
80
9
Канга
Каку Гуелор Канга
94
14
Полоз
Дмитрий Полоз
94
11
Бухаров
Александр Бухаров
72
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
4
Терентьев
Денис Терентьев
17
Байрамян
Хорен Байрамян
8
Могилевец
Павел Могилевец
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
20
Азмун
Сердар Азмун