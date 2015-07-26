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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ерохин 66
1:4
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 19
Халк 50
Халк 70
Данни 90
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
26 июля 2015, 13:30 МСК
26.07.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
93
2
Хозин
Владимир Хозин
93
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
93
4
Мартынович
Александр Мартынович
93
15
Кулаков
Денис Кулаков
93
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
83
41
Сапета
Александр Сапета
93
92
Емельянов
Роман Емельянов
93
89
Ерохин
Александр Ерохин
66'
66'
93
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
69
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
63
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
7
Данцев
Александр Данцев
5
Князев
Иван Князев
27
Меркулов
Михаил Меркулов
57
Фидлер
Артем Фидлер
21
Асеведо
Герсон Асеведо
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
55
Шумихин
Евгений Шумихин
26
Щербаков
Александр Щербаков
25
Ставпец
Александр Ставпец
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
93
4
Кришито
Доменико Кришито
93
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
93
24
Гарай
Эсекьель Гарай
93
19
Смольников
Игорь Смольников
93
17
Шатов
Олег Шатов
76
14
Юсупов
Артур Юсупов
90
13
Нету
Луиш Нету
93
28
Витсель
Аксель Витсель
93
7
Халк
Халк
70'
50'
70'
50'
88
22
Дзюба
Артем Дзюба
19'
19'
93
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
2
Анюков
Александр Анюков
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
52
Иванов
Андрей Иванов
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
35
Данни
Данни
90'
20
Файзулин
Виктор Файзулин
94
Евсеев
Алексей Евсеев
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
92
Долгов
Павел Долгов