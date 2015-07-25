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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Ионов 12
Вальбуэна 28
2:2
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Луценко 24
Дональд 82
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
25 июля 2015, 18:30 МСК
25.07.2015, 18:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
94
22
Соснин
Антон Соснин
94
20
Дьяков
Виталий Дьяков
94
12
Данилкин
Егор Данилкин
94
25
Козлов
Алексей Козлов
94
18
Жирков
Юрий Жирков
94
27
Денисов
Игорь Денисов
94
47
Зобнин
Роман Зобнин
70
14
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
28'
28'
94
11
Ионов
Алексей Ионов
12'
12'
94
9
Кокорин
Александр Кокорин
94
Запасные
41
Лещук
Игорь Лещук
1
Шунин
Антон Шунин
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
28
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
2
Морозов
Григорий Морозов
3
Бюттнер
Александр Бюттнер
7
Джуджак
Балаж Джуджак
6
Ванкер
Вильям Ванкер
74
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
77
Левин
Владислав Левин
0
Обольский
Николай Обольский
Мордовия
мин
1
Ревишвили
Нукри Ревишвили
94
3
Гапон
Евгений Гапон
94
55
Нахушев
Руслан Нахушев
94
33
Рыков
Владимир Рыков
94
17
Дудиев
Аслан Дудиев
94
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
83
8
Бобер
Антон Бобер
60
16
Стеванович
Далибор Стеванович
94
84
Власов
Олег Власов
94
88
Иванов
Алексей Иванов
41
48
Луценко
Евгений Луценко
24'
24'
94
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
33
Шебанов
Денис Шебанов
4
Шитов
Игорь Шитов
31
Тишкин
Максим Тишкин
40
Перендиа
Милан Перендиа
25
Шипицин
Евгений Шипицин
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
6
Дональд
Митчелл Дональд
82'
0
Самодин
Сергей Самодин
99
Игнатович
Павел Игнатович
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек