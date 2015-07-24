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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Тошич 63
Натхо 68
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
24 июля 2015, 19:00 МСК
24.07.2015, 19:00 МСК
пятница
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
93
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
93
4
Таранов
Иван Таранов
93
90
Бурлак
Тарас Бурлак
93
45
Концедалов
Алексей Концедалов
93
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
93
5
Габулов
Георгий Габулов
93
20
Померко
Алексей Померко
93
2
Драгун
Станислав Драгун
93
10
Чочиев
Алан Чочиев
76
8
Корниленко
Сергей Корниленко
93
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
71
Ермаков
Данила Ермаков
3
Надсон
Надсон
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
16
Симайс
Жерон Симайс
11
Махмудов
Эмин Махмудов
43
Роганов
Олег Роганов
9
Садик
Берат Садик
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
93
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
93
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
93
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
93
2
Фернандес
Марио Фернандес
93
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
93
3
Вернблум
Понтус Вернблум
93
25
Еременко
Роман Еременко
93
66
Натхо
Бибрас Натхо
68'
68'
85
7
Тошич
Зоран Тошич
63'
63'
78
18
Муса
Ахмед Муса
89
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
5
Васин
Виктор Васин
42
Щенников
Георгий Щенников
19
Цауня
Александр Цауня
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
23
Миланов
Георгий Миланов
8
Панченко
Кирилл Панченко
97
Страндберг
Карлос Страндберг