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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Аруна 14
1:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Шкулетич 18
Майкон 76
Касаев 81
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
27 июля 2015, 20:00 МСК
27.07.2015, 20:00 МСК
понедельник
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
13
Помазан
Евгений Помазан
94
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
94
3
Жиров
Александр Жиров
94
4
Лазич
Дарко Лазич
24
38
Ещенко
Андрей Ещенко
94
20
Мутари
Амаду Мутари
94
25
Аруна
Лукман Аруна
14'
14'
94
20
Маевский
Иван Маевский
94
87
Максимов
Илья Максимов
62
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
94
94
Боли
Янник Боли
94
Запасные
27
Дженетов
Мехти Дженетов
1
Криворучко
Александр Криворучко
7
Агаларов
Камиль Агаларов
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
15
Зотов
Георгий Зотов
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
42
Леонардо
Леонардо
27
Алмейда
Угу Алмейда
42
Сердеров
Сердер Сердеров
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
94
29
Денисов
Виталий Денисов
94
14
Чорлука
Ведран Чорлука
94
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
94
49
Шишкин
Роман Шишкин
94
3
Касаев
Алан Касаев
81'
81'
94
17
Михалик
Тарас Михалик
84
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
94
59
Миранчук
Алексей Миранчук
94
19
Самедов
Александр Самедов
90
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
18'
18'
66
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
16
Лантратов
Илья Лантратов
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
11
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
7
Майкон
Майкон
76'
87
Кипиани
Николай Кипиани