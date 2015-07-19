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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Шкулетич 60
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
19 июля 2015, 18:00 МСК
19.07.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
1
Ревишвили
Нукри Ревишвили
94
3
Гапон
Евгений Гапон
94
55
Нахушев
Руслан Нахушев
94
33
Рыков
Владимир Рыков
94
17
Дудиев
Аслан Дудиев
94
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
77
6
Дональд
Митчелл Дональд
64
84
Власов
Олег Власов
83
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
94
88
Иванов
Алексей Иванов
94
48
Луценко
Евгений Луценко
94
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
33
Шебанов
Денис Шебанов
4
Шитов
Игорь Шитов
40
Перендиа
Милан Перендиа
8
Бобер
Антон Бобер
25
Шипицин
Евгений Шипицин
16
Стеванович
Далибор Стеванович
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Игнатович
Павел Игнатович
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
94
29
Денисов
Виталий Денисов
94
14
Чорлука
Ведран Чорлука
94
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
94
49
Шишкин
Роман Шишкин
94
3
Касаев
Алан Касаев
94
17
Михалик
Тарас Михалик
94
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
94
59
Миранчук
Алексей Миранчук
94
9
Григорьев
Максим Григорьев
94
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
60'
60'
69
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
16
Лантратов
Илья Лантратов
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
11
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
7
Майкон
Майкон
87
Кипиани
Николай Кипиани