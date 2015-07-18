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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Думбия 38
1:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Лебеденко 70
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
18 июля 2015, 21:00 МСК
18.07.2015, 21:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
9
Канга
Каку Гуелор Канга
90
8
Думбия
Мусса Думбия
38'
38'
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
75
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
4
Терентьев
Денис Терентьев
8
Могилевец
Павел Могилевец
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
10
Ю
Бен Су Ю
Ахмат
мин
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
6
Адилсон
Адилсон
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
73
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
70'
70'
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
83
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
24
Коморовски
Марцин Коморовски
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
10
Кану
Кану
8
Маурисио
Маурисио
7
Кадыров
Халид Кадыров
95
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев