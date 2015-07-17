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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Таски 24
Зе Луиш 79
2:2
Матч завершен
Уфа
Уфа
Ханджич 12
Стоцкий 67
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
17 июля 2015, 19:00 МСК
17.07.2015, 19:00 МСК
пятница
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
94
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
94
35
Таски
Сердар Таски
24'
24'
77
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
94
34
Макеев
Евгений Макеев
94
19
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
69
8
Глушаков
Денис Глушаков
94
15
Широков
Роман Широков
94
71
Попов
Ивелин Попов
94
24
Промес
Квинси Промес
94
10
Мовсисян
Юра Мовсисян
63
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
27
Зотов
Александр Зотов
7
Джано
Джано
23
Озбилиз
Арас Озбилиз
5
Ромуло
Ромуло
14
Яковлев
Павел Яковлев
69
Давыдов
Денис Давыдов
29
Зе Луиш
Зе Луиш
79'
Уфа
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
94
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
57
20
Тумасян
Денис Тумасян
94
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
94
15
Сухов
Александр Сухов
94
10
Марсиньо
Марсиньо
46
13
Засеев
Азамат Засеев
94
19
Пауревич
Иван Пауревич
94
5
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
94
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
67'
67'
94
9
Ханджич
Харис Ханджич
12'
12'
86
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
6
Никитин
Алексей Никитин
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
19
Осипов
Евгений Осипов
17
Зинченко
Александр Зинченко
22
Галиулин
Вагиз Галиулин
7
Фомин
Семен Фомин
14
Семакин
Максим Семакин
23
Килин
Антон Килин
11
Карлос
Диего Карлос
44
Игбун
Сильвестр Игбун