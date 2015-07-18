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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Муса 86
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
18 июля 2015, 18:30 МСК
18.07.2015, 18:30 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
88
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
7
Тошич
Зоран Тошич
82
18
Муса
Ахмед Муса
86'
86'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
5
Васин
Виктор Васин
42
Щенников
Георгий Щенников
19
Цауня
Александр Цауня
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
23
Миланов
Георгий Миланов
8
Панченко
Кирилл Панченко
97
Страндберг
Карлос Страндберг
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
4
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
15
Кисляк
Сергей Кисляк
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
84
4
Батов
Максим Батов
90
99
Канунников
Максим Канунников
87
8
Дядюн
Владимир Дядюн
87
Запасные
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Хагиги
Алиреза Хагиги
80
Сорокин
Егор Сорокин
83
Кузнецов
Александр Кузнецов
87
Эдуардо
Карлос Эдуардо
8
Шарипов
Альберт Шарипов
84
Миронов
Андрей Миронов
7
Портнягин
Игорь Портнягин
19
Муллин
Камиль Муллин