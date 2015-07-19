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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Халк 43
Шатов 67
2:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Кокорин 27
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
19 июля 2015, 13:30 МСК
19.07.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
93
4
Кришито
Доменико Кришито
93
24
Гарай
Эсекьель Гарай
93
13
Нету
Луиш Нету
93
19
Смольников
Игорь Смольников
93
17
Шатов
Олег Шатов
67'
67'
93
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
93
14
Юсупов
Артур Юсупов
66
28
Витсель
Аксель Витсель
93
7
Халк
Халк
43'
43'
81
22
Дзюба
Артем Дзюба
77
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
20
Файзулин
Виктор Файзулин
94
Евсеев
Алексей Евсеев
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
92
Долгов
Павел Долгов
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
93
18
Жирков
Юрий Жирков
93
15
Губочан
Томаш Губочан
93
12
Данилкин
Егор Данилкин
93
23
Соснин
Антон Соснин
93
7
Джуджак
Балаж Джуджак
46
27
Денисов
Игорь Денисов
93
47
Зобнин
Роман Зобнин
93
14
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
86
11
Ионов
Алексей Ионов
93
9
Кокорин
Александр Кокорин
27'
27'
93
Запасные
41
Лещук
Игорь Лещук
1
Шунин
Антон Шунин
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
25
Козлов
Алексей Козлов
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
2
Морозов
Григорий Морозов
6
Ванкер
Вильям Ванкер
77
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
80
Левин
Владислав Левин
90
Обольский
Николай Обольский