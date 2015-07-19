Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Габулов 51
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
19 июля 2015, 21:00 МСК
19.07.2015, 21:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
13
Помазан
Евгений Помазан
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
3
Жиров
Александр Жиров
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
42
Леонардо
Леонардо
52
87
Максимов
Илья Максимов
90
25
Аруна
Лукман Аруна
90
20
Маевский
Иван Маевский
79
20
Мутари
Амаду Мутари
64
94
Боли
Янник Боли
90
Запасные
27
Дженетов
Мехти Дженетов
1
Криворучко
Александр Криворучко
7
Агаларов
Камиль Агаларов
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
15
Зотов
Георгий Зотов
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
27
Алмейда
Угу Алмейда
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
4
Бурлак
Тарас Бурлак
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
51'
51'
73
2
Драгун
Станислав Драгун
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
72
Запасные
71
Ермаков
Данила Ермаков
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
3
Надсон
Надсон
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
16
Симайс
Жерон Симайс
11
Махмудов
Эмин Махмудов
43
Роганов
Олег Роганов