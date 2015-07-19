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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Габулов 51
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
19 июля 2015, 21:00 МСК
19.07.2015, 21:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
13
Помазан
Евгений Помазан
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
3
Жиров
Александр Жиров
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
42
Леонардо
Леонардо
52
87
Максимов
Илья Максимов
90
25
Аруна
Лукман Аруна
90
20
Маевский
Иван Маевский
79
20
Мутари
Амаду Мутари
64
94
Боли
Янник Боли
90
Запасные
27
Дженетов
Мехти Дженетов
1
Криворучко
Александр Криворучко
7
Агаларов
Камиль Агаларов
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
15
Зотов
Георгий Зотов
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
27
Алмейда
Угу Алмейда
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
4
Бурлак
Тарас Бурлак
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
51'
51'
73
2
Драгун
Станислав Драгун
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
72
Запасные
71
Ермаков
Данила Ермаков
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
3
Надсон
Надсон
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
16
Симайс
Жерон Симайс
11
Махмудов
Эмин Махмудов
43
Роганов
Олег Роганов