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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 13
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Айб 23
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
15 мая 2016, 17:00 МСК
15.05.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
46
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
86
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
13'
13'
90
45
Леко
Джонатан Леко
73
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
4
Честер
Джеймс Честер
30
Сандро
Сандро
47
Филд
Сэм Филд
17
Ламберт
Рики Ламберт
18
Бераино
Саидо Бераино
36
Робертс
Тайлер Робертс
Ливерпуль
мин
34
Богдан
Адам Богдан
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
38
Фланаган
Джон Фланаган
90
35
Стюарт
Кевин Стюарт
90
44
Смит
Брэд Смит
90
32
Браннаган
Кэмерон Браннаган
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
24
Аллен
Джо Аллен
64
54
Ожо
Олувасейи Ожо
81
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
33
Айб
Джордон Айб
23'
23'
64
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
26
Илори
Тиагу Илори
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
68
Чиривелья
Педро Чиривелья
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл
28
Ингс
Дэнни Ингс
64
Каньос
Серхи Каньос