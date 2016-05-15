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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Айю 45
1:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Ихеначо 5
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
15 мая 2016, 17:00 МСК
15.05.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
2
Амат
Жорди Амат
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
39
Кингсли
Стивен Кингсли
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
58
10
Фер
Лерой Фер
90
24
Корк
Джек Корк
90
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
83
10
Айю
Андре Айю
45'
45'
90
Запасные
29
Викерс
Джош Викерс
26
Ноутон
Кайл Ноутон
56
Фултон
Джей Фултон
58
Барроу
Моду Барроу
18
Гомис
Бафетимби Гомис
11
Эмнес
Марвин Эмнес
46
Горре
Кенжи Горре
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
6
Фернандо
Фернандо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
15
Навас
Хесус Навас
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
90
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
5'
5'
72
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
11
Коларов
Александар Коларов
42
Туре
Яя Туре
8
Насри
Самир Насри
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
14
Бони
Вильфрид Бони