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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Имбула 55
Диуф 88
2:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 23
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
15 мая 2016, 17:00 МСК
15.05.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
24
Гивен
Шей Гивен
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
80
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
25
Имбула
Жанелли Имбула
55'
55'
90
27
Кркич
Боян Кркич
78
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
11
Хоселу
Хоселу
74
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
2
Бардсли
Филлип Бардсли
5
Муниеса
Марк Муниеса
22
Шакири
Джердан Шакири
16
Адам
Чарли Адам
25
Крауч
Питер Крауч
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
88'
Вест Хэм
мин
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
23'
23'
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
15
Сахо
Диафра Сахо
90
Запасные
34
Шпигель
Рафаэль Шпигель
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
22
Бирам
Сэм Бирам
20
Мозес
Виктор Мозес
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
29
Эменике
Эммануэль Эменике
31
Валенсия
Эннер Валенсия