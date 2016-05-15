Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Вейналдум 19
Митрович 39
Вейналдум 73
Ааронс 85
Янмаат 86
5:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Ламела 60
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
15 мая 2016, 17:00 МСК
15.05.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
86'
86'
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
36
Дамметт
Пол Дамметт
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
84
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
19'
73'
19'
73'
76
24
Тиоте
Шейк Тиоте
62
25
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
14
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
45
Митрович
Александар Митрович
39'
39'
90
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
46
Стерри
Джейми Стерри
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
12
Шелви
Джонджо Шелви
16
Ааронс
Роландо Ааронс
85'
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
17
Перес
Айосе Перес
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
71
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
46
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
46
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
60'
60'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
27
Виммер
Кевин Виммер
22
Шадли
Насер Шадли
28
Кэрролл
Том Кэрролл
25
Онома
Джошуа Онома
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи