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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
МакКарти 19
Бэйнс 44
Миральяс 48
3:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
15 мая 2016, 17:00 МСК
15.05.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
44'
44'
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
38
Пеннингтон
Мэттью Пеннингтон
29
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
19'
19'
53
51
Доуэлл
Киран Доуэлл
69
41
Дэвис
Том Дэвис
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
48'
48'
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
43
Кенни
Джонджо Кенни
33
Коннолли
Каллум Коннолли
21
Осман
Леон Осман
12
Леннон
Аарон Леннон
15
Клеверли
Том Клеверли
20
Баркли
Росс Баркли
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
10
5
Мартин
Расселл Мартин
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
50
25
Пинту
Иво Пинту
90
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
71
28
О'Нил
Гари О'Нил
90
18
Дорранс
Грэм Дорранс
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
10
Джером
Кэмерон Джером
90
7
Нейсмит
Стивен Нейсмит
90
Запасные
13
Радд
Деклан Радд
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
32
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
14
Хулахан
Весли Хулахан
20
Андреу
Энтони Андреу
12
Брэди
Робби Брэди