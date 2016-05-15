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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Фабрегас 66
1:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Дринкуотер 82
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
15 мая 2016, 17:00 МСК
15.05.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
6
Баба
Абдул Рахман Баба
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
60
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
66'
66'
90
22
Виллиан
Виллиан
90
14
Траоре
Бертран Траоре
53
7
Педро
Педро
53
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
43
Томори
Фикайо Томори
8
Оскар
Оскар
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
36
Кенеди
Роберт Кенеди
7
Пато
Пато
53
Абрахам
Тэмми Абрахам
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
27
Василевски
Марцин Василевски
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
82'
82'
90
10
Кинг
Энди Кинг
46
14
Канте
Н'Голо Канте
90
22
Грей
Демарай Грей
46
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
80
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
30
Чилвел
Бен Чилвел
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
13
Амарти
Даниэль Амарти
20
Оказаки
Синджи Оказаки
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
15
Шлупп
Джеффри Шлупп