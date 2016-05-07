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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Кингсли 68
1:4
Матч завершен
Суонси
Суонси
Раутледж 25
Айю 31
Ки Сун-Юн 51
Гомис 90
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
7 мая 2016, 17:00 МСК
7.05.2016, 17:00 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
27
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Куяте
Шейку Куяте
77
30
Антонио
Майкл Антонио
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
84
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
20
Мозес
Виктор Мозес
59
Запасные
34
Шпигель
Рафаэль Шпигель
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
29
Эменике
Эммануэль Эменике
11
Валенсия
Эннер Валенсия
15
Сахо
Диафра Сахо
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
2
Амат
Жорди Амат
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
35
Кингсли
Стивен Кингсли
68'
68'
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
25'
25'
82
8
Фер
Лерой Фер
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
51'
51'
90
24
Корк
Джек Корк
90
58
Барроу
Моду Барроу
70
10
Айю
Андре Айю
31'
31'
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
7
Бриттон
Леон Бриттон
56
Фултон
Джей Фултон
18
Гомис
Бафетимби Гомис
90'
11
Эмнес
Марвин Эмнес
46
Горре
Кенжи Горре