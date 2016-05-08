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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 16
1:2
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Дэвис 31
Дэвис 72
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
8 мая 2016, 15:30 МСК
8.05.2016, 15:30 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
78
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
16'
16'
65
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
27
Виммер
Кевин Виммер
22
Шадли
Насер Шадли
28
Кэрролл
Том Кэрролл
29
Уинкс
Гарри Уинкс
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
31'
72'
31', 72'
90
11
Тадич
Душан Тадич
86
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
4
Класи
Йорди Класи
58
10
Мане
Садио Мане
65
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
2
Соареш
Седрик Соареш
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
19
Пелле
Грациано Пелле
28
Остин
Чарли Остин