Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 8
Де Брюйне 51
2:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Жиру 10
Санчес 68
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
8 мая 2016, 18:00 МСК
8.05.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
6
Фернандо
Фернандо
79
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
51'
51'
90
15
Навас
Хесус Навас
79
10
Агуэро
Серхио Агуэро
8'
8'
90
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
71
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
69
Анхелиньо
Анхелиньо
42
Туре
Яя Туре
18
Делф
Фабиан Делф
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
14
Бони
Вильфрид Бони
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
76
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
24
17
Санчес
Алексис Санчес
68'
68'
90
12
Жиру
Оливье Жиру
10'
10'
90
45
Ивоби
Алекс Ивоби
59
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
19
Касорла
Санти Касорла
10
Уилшир
Джек Уилшир
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл