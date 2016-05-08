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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Аллен 35
Фирмино 76
2:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
8 мая 2016, 18:00 МСК
8.05.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
88
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
38
Фланаган
Джон Фланаган
90
35
Стюарт
Кевин Стюарт
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
24
Аллен
Джо Аллен
35'
35'
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
61
54
Ожо
Олувасейи Ожо
78
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
33
Айб
Джордон Айб
90
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
4
Туре
Коло Туре
32
Браннаган
Кэмерон Браннаган
68
Чиривелья
Педро Чиривелья
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл
15
Старридж
Даниэль Старридж
11
Фирмино
Роберто Фирмино
76'
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
22
Абди
Альмен Абди
69
4
Суарес
Марио Суарес
53
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
57
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
21
Анья
Икечи Анья
90
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
18
Пантилимон
Костел Пантилимон
2
Ньом
Аллан Ньом
16
Аке
Натан Аке
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
17
Гедиура
Адлан Гедиура
20
Бергейс
Стивен Бергейс
11
Амрабат
Нордин Амрабат