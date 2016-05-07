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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 5
Кинг 33
Варди 65
3:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Миральяс 88
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
7 мая 2016, 19:30 МСК
7.05.2016, 19:30 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
27
Василевски
Марцин Василевски
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
67
10
Кинг
Энди Кинг
33'
33'
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
62
9
Варди
Джейми Варди
5'
65'
5'
65'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
30
Чилвел
Бен Чилвел
33
Инлер
Гекхан Инлер
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
38
Пеннингтон
Мэттью Пеннингтон
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Овьедо
Брайан Овьедо
90
15
Клеверли
Том Клеверли
63
20
Баркли
Росс Баркли
81
12
Леннон
Аарон Леннон
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
14
Ниасс
Умар Ниасс
63
Запасные
24
Ховард
Тим Ховард
33
Коннолли
Каллум Коннолли
21
Осман
Леон Осман
4
Гибсон
Даррон Гибсон
17
Бешич
Мухамед Бешич
51
Доуэлл
Киран Доуэлл
11
Миральяс
Кевин Миральяс
88'