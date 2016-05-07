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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Гэйл 47
Гэйл 68
2:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Адам 26
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
7 мая 2016, 17:00 МСК
7.05.2016, 17:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
45
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
10
Боласи
Янник Боласи
90
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
90
16
Гэйл
Дуайт Гэйл
47'
68'
47', 68'
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
28
Ледли
Джо Ледли
26
Сако
Бакари Сако
22
Матч
Джордон Матч
25
Адебайор
Эммануэль Адебайор
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Сток Сити
мин
29
Хаугор
Якоб Хаугор
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
75
22
Шакири
Джердан Шакири
65
16
Адам
Чарли Адам
26'
26'
65
21
Имбула
Жанелли Имбула
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
35
Бахман
Даниэль Бахман
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
7
Айрленд
Стивен Айрленд
27
Кркич
Боян Кркич
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
11
Хоселу
Хоселу