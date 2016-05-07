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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Ритчи 82
1:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 16
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
7 мая 2016, 17:00 МСК
7.05.2016, 17:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
3
Кук
Стив Кук
90
5
Элфик
Томми Элфик
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
74
10
Градель
Макс Градель
61
8
Артер
Гарри Артер
90
20
Афобе
Беник Афобе
60
28
Граббан
Льюис Граббан
90
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
4
Гослинг
Дэн Гослинг
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
82'
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
17
Кинг
Джошуа Кинг
12
Итурбе
Хуан Итурбе
13
Уилсон
Каллум Уилсон
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
74
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
16'
16'
90
45
Леко
Джонатан Леко
86
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
4
Честер
Джеймс Честер
30
Сандро
Сандро
47
Филд
Сэм Филд
17
Ламберт
Рики Ламберт
18
Бераино
Саидо Бераино
44
Робертс
Тайлер Робертс