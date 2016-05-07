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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
7 мая 2016, 17:00 МСК
7.05.2016, 17:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
46
Тонер
Кевин Тонер
90
31
Банн
Марк Банн
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
6
Кларк
Киран Кларк
90
24
Санчес
Карлос Санчес
90
9
Синклейр
Скотт Синклейр
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
19
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
4
Ричардс
Майка Ричардс
38
Лайден
Джордан Лайден
40
Грилиш
Джек Грилиш
25
Хиль
Карлес Хиль
29
Эпбарн-Мёрфи
Рашайан Эпбарн-Мёрфи
20
Траоре
Адама Траоре
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
24
Тиоте
Шейк Тиоте
68
25
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
52
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
12
Шелви
Джонджо Шелви
45
Митрович
Александар Митрович
17
Перес
Айосе Перес