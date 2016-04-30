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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:3
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Куяте 34
Нобл 45
Нобл 79
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
30 апр. 2016, 17:00 МСК
30.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
78
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
61
5
Якоб
Клаудио Якоб
62
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
45
Леко
Джонатан Леко
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
4
Честер
Джеймс Честер
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
30
Сандро
Сандро
17
Ламберт
Рики Ламберт
18
Бераино
Саидо Бераино
44
Робертс
Тайлер Робертс
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
45'
79'
45', 79'
90
27
Пайет
Димитри Пайет
81
8
Куяте
Шейку Куяте
34'
34'
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
87
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
15
Сахо
Диафра Сахо
66
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
22
Бирам
Сэм Бирам
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
20
Мозес
Виктор Мозес
29
Эменике
Эммануэль Эменике