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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Абди 45
Дини 90
Дини 90
3:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Кларк 28
Айю 48
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
30 апр. 2016, 17:00 МСК
30.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
57
22
Абди
Альмен Абди
45'
45'
90
4
Суарес
Марио Суарес
90
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
71
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
21
Анья
Икечи Анья
90
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90'
90'
90', 90'
90
Запасные
18
Пантилимон
Костел Пантилимон
5
Предль
Себастьян Предль
2
Ньом
Аллан Ньом
16
Аке
Натан Аке
17
Гедиура
Адлан Гедиура
20
Бергейс
Стивен Бергейс
11
Амрабат
Нордин Амрабат
Астон Вилла
мин
46
Тонер
Кевин Тонер
90
31
Банн
Марк Банн
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
6
Кларк
Киран Кларк
28'
28'
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
88
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
19
Айю
Жордан Айю
48'
48'
79
39
Жестеде
Руди Жестеде
90
Запасные
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
4
Ричардс
Майка Ричардс
24
Санчес
Карлос Санчес
9
Синклейр
Скотт Синклейр
40
Грилиш
Джек Грилиш
25
Хиль
Карлес Хиль
17
Верету
Жордан Верету