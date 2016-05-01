Матч завершен
Суонси
Суонси
Айю 20
Корк 33
Айю 67
3:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Бентеке 65
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
1 мая 2016, 14:00 МСК
1.05.2016, 14:00 МСК
воскресенье
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
2
Амат
Жорди Амат
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
90
24
Корк
Джек Корк
33'
33'
90
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
73
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
10
Айю
Андре Айю
20'
67'
20', 67'
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
33
Фернандес
Федерико Фернандес
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
56
Фултон
Джей Фултон
58
Барроу
Моду Барроу
18
Гомис
Бафетимби Гомис
Ливерпуль
мин
52
Уорд
Дэнни Уорд
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
35
Стюарт
Кевин Стюарт
90
44
Смит
Брэд Смит
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
45
54
Ожо
Олувасейи Ожо
90
68
Чиривелья
Педро Чиривелья
45
15
Старридж
Даниэль Старридж
90
33
Айб
Джордон Айб
80
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
21
Лейва
Лукас Лейва
20
Лаллана
Адам Лаллана
53
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
32
Браннаган
Кэмерон Браннаган
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
65'