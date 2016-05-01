Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Лонг 25
Мане 28
Мане 57
Мане 68
4:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Ихеначо 44
Ихеначо 78
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
1 мая 2016, 18:30 МСК
1.05.2016, 18:30 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
73
11
Тадич
Душан Тадич
87
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
4
Класи
Йорди Класи
59
10
Мане
Садио Мане
28'
57'
68'
28', 57', 68'
90
7
Лонг
Шейн Лонг
25'
25'
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
2
Соареш
Седрик Соареш
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Родригес
Джей Родригес
28
Остин
Чарли Остин
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
8
Насри
Самир Насри
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
60
18
Делф
Фабиан Делф
64
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
14
Бони
Вильфрид Бони
90
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
44'
78'
44', 78'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
3
Санья
Бакари Санья
22
Клиши
Гаэль Клиши
15
Навас
Хесус Навас
6
Фернандо
Фернандо
10
Агуэро
Серхио Агуэро