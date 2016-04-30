Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Таунсенд 58
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
30 апр. 2016, 17:00 МСК
30.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
88
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
80
24
Тиоте
Шейк Тиоте
90
25
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
58'
58'
90
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
72
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
43
Мбабу
Кевин Мбабу
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
12
Шелви
Джонджо Шелви
45
Митрович
Александар Митрович
17
Перес
Айосе Перес
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
73
15
Йединак
Майл Йединак
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
61
10
Боласи
Янник Боласи
90
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
74
Запасные
12
МакКарти
Алекс МакКарти
34
Келли
Мартин Келли
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
28
Ледли
Джо Ледли
26
Сако
Бакари Сако
25
Адебайор
Эммануэль Адебайор
16
Гэйл
Дуайт Гэйл