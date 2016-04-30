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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Клеверли 7
Бэйнс 64
2:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Пью 9
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
30 апр. 2016, 17:00 МСК
30.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
64'
64'
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
38
Пеннингтон
Мэттью Пеннингтон
90
4
Гибсон
Даррон Гибсон
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
17
Бешич
Мухамед Бешич
45
15
Клеверли
Том Клеверли
7'
7'
90
20
Баркли
Росс Баркли
87
12
Леннон
Аарон Леннон
90
14
Ниасс
Умар Ниасс
60
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
2
Хибберт
Тони Хибберт
21
Осман
Леон Осман
8
Овьедо
Брайан Овьедо
51
Доуэлл
Киран Доуэлл
11
Миральяс
Кевин Миральяс
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
3
Кук
Стив Кук
90
5
Элфик
Томми Элфик
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
7
Пью
Марк Пью
9'
9'
68
8
Артер
Гарри Артер
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
69
13
Уилсон
Каллум Уилсон
79
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
22
Уиггинс
Ройс Уиггинс
4
Гослинг
Дэн Гослинг
19
Станислас
Джуниор Станислас
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
20
Афобе
Беник Афобе
28
Граббан
Льюис Граббан