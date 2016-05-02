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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Кэхилл 58
Азар 82
2:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 35
Сон 44
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
2 мая 2016, 22:00 МСК
2.05.2016, 22:00 МСК
понедельник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
58'
58'
90
26
Терри
Джон Терри
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
7
Педро
Педро
46
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
21
Матич
Неманья Матич
77
22
Виллиан
Виллиан
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
32
Амелия
Марко Амелия
6
Баба
Абдул Рахман Баба
10
Азар
Эден Азар
82'
8
Оскар
Оскар
14
Траоре
Бертран Траоре
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
36
Кенеди
Роберт Кенеди
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
81
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
44'
44'
64
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
11
Дайер
Эрик Дайер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
10
Кейн
Гарри Кейн
35'
35'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
27
Виммер
Кевин Виммер
22
Шадли
Насер Шадли
28
Кэрролл
Том Кэрролл
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи