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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уэлбек 59
1:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
30 апр. 2016, 19:30 МСК
30.04.2016, 19:30 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
51
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
11
Озил
Месут Озил
90
17
Санчес
Алексис Санчес
84
12
Жиру
Оливье Жиру
90
45
Ивоби
Алекс Ивоби
56
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
19
Касорла
Санти Касорла
10
Уилшир
Джек Уилшир
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
59'
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
89
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
25
Пинту
Иво Пинту
90
28
О'Нил
Гари О'Нил
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
68
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
10
Джером
Кэмерон Джером
90
12
Брэди
Робби Брэди
78
Запасные
13
Радд
Деклан Радд
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
18
Дорранс
Грэм Дорранс
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
7
Нейсмит
Стивен Нейсмит
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани