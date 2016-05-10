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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Сахо 10
Антонио 76
Рид 80
3:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 51
Марсьяль 72
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
10 мая 2016, 22:30 МСК
10.05.2016, 22:30 МСК
вторник
Составы
Вест Хэм
мин
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
80'
80'
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
27
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
76'
76'
90
28
Ланзини
Мануэль Ланзини
84
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
15
Сахо
Диафра Сахо
10'
10'
85
Запасные
34
Шпигель
Рафаэль Шпигель
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
20
Мозес
Виктор Мозес
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
29
Эменике
Эммануэль Эменике
11
Валенсия
Эннер Валенсия
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
8
Мата
Хуан Мата
90
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
45
21
Эррера
Андер Эррера
83
10
Руни
Уэйн Руни
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
51'
72'
51', 72'
90
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
4
Джонс
Фил Джонс
43
Бортуик-Джексон
Кэмерон Бортуик-Джексон
16
Кэррик
Майкл Кэррик
35
Лингард
Джесси Лингард
11
Янузай
Аднан Янузай
7
Депай
Мемфис Депай