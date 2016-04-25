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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Доусон 33
1:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Доусон 73
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
25 апр. 2016, 22:00 МСК
25.04.2016, 22:00 МСК
понедельник
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
75
20
Алли
Деле Алли
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
85
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
16
Триппьер
Киран Триппьер
22
Шадли
Насер Шадли
28
Кэрролл
Том Кэрролл
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
7
Сон
Хын-Мин Сон
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
73'
33'
73'
33'
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
40
Палмер
Алекс Палмер
4
Честер
Джеймс Честер
30
Сандро
Сандро
10
Аничебе
Виктор Аничебе
17
Ламберт
Рики Ламберт
44
Робертс
Тайлер Робертс
45
Леко
Джонатан Леко