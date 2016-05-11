Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Редмонд 15
Мбокани 18
Кэткарт 37
Мбокани 57
4:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 11
Игало 51
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
11 мая 2016, 21:45 МСК
11.05.2016, 21:45 МСК
среда
Составы
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
25
Пинту
Иво Пинту
90
28
О'Нил
Гари О'Нил
90
18
Дорранс
Грэм Дорранс
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
72
22
Редмонд
Натан Редмонд
15'
15'
80
7
Нейсмит
Стивен Нейсмит
82
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
18'
57'
18', 57'
90
Запасные
13
Радд
Деклан Радд
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
32
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
10
Джером
Кэмерон Джером
12
Брэди
Робби Брэди
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
37'
37'
90
2
Ньом
Аллан Ньом
45
22
Абди
Альмен Абди
90
4
Суарес
Марио Суарес
90
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
54
23
Уотсон
Бен Уотсон
72
21
Анья
Икечи Анья
90
24
Игало
Одион Игало
51'
51'
90
9
Дини
Трой Дини
11'
11'
90
Запасные
18
Пантилимон
Костел Пантилимон
5
Предль
Себастьян Предль
16
Аке
Натан Аке
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
17
Гедиура
Адлан Гедиура
20
Бергейс
Стивен Бергейс
11
Амрабат
Нордин Амрабат