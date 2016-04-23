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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Фернандо 35
Агуэро 43
Ихеначо 64
Ихеначо 74
4:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
23 апр. 2016, 14:45 МСК
23.04.2016, 14:45 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Сильва
Давид Сильва
57
42
Туре
Яя Туре
90
6
Фернандо
Фернандо
35'
35'
72
15
Навас
Хесус Навас
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
43'
43'
65
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
64'
74'
64', 74'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
22
Клиши
Гаэль Клиши
18
Делф
Фабиан Делф
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
14
Бони
Вильфрид Бони
Сток Сити
мин
24
Гивен
Шей Гивен
45
2
Бардсли
Филлип Бардсли
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
21
Имбула
Жанелли Имбула
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
75
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
11
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
23
Дионатан
Дионатан
16
Адам
Чарли Адам
34
Шентон
Оливер Шентон
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич
30
Моха
Моха