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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Старридж 2
Лаллана 30
2:2
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Сиссе 48
Коулбэк 66
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
23 апр. 2016, 17:00 МСК
23.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
4
Туре
Коло Туре
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
35
Стюарт
Кевин Стюарт
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
30'
30'
83
24
Аллен
Джо Аллен
72
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл
71
15
Старридж
Даниэль Старридж
2'
2'
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
37
Шкртел
Мартин Шкртел
44
Смит
Брэд Смит
21
Лейва
Лукас Лейва
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
54
Ожо
Олувасейи Ожо
33
Айб
Джордон Айб
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
90
24
Тиоте
Шейк Тиоте
83
25
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
66'
66'
90
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
48'
48'
75
17
Перес
Айосе Перес
45
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
43
Мбабу
Кевин Мбабу
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
12
Шелви
Джонджо Шелви
16
Ааронс
Роландо Ааронс
45
Митрович
Александар Митрович