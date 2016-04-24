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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 10
Ульоа 30
Ульоа 60
Олбрайтон 85
4:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
24 апр. 2016, 18:15 МСК
24.04.2016, 18:15 МСК
воскресенье
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
73
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
30'
60'
30', 60'
79
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
82
26
Марез
Рияд Марез
10'
10'
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
30
Чилвел
Бен Чилвел
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
85'
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
45
8
Фер
Лерой Фер
45
24
Корк
Джек Корк
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
76
10
Айю
Андре Айю
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
2
Амат
Жорди Амат
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
58
Барроу
Моду Барроу
9
Палоски
Альберто Палоски