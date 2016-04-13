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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
13 апр. 2016, 22:00 МСК
13.04.2016, 22:00 МСК
среда
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
15
Йединак
Майл Йединак
90
10
Боласи
Янник Боласи
66
11
Заха
Вилфрид Заха
77
16
Гэйл
Дуайт Гэйл
46
Запасные
21
МакКарти
Алекс МакКарти
34
Келли
Мартин Келли
28
Ледли
Джо Ледли
26
Сако
Бакари Сако
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
25
Адебайор
Эммануэль Адебайор
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
20
Баркли
Росс Баркли
86
12
Леннон
Аарон Леннон
69
9
Коне
Аруна Коне
54
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
24
Ховард
Тим Ховард
22
Пиенаар
Стивен Пиенаар
8
Овьедо
Брайан Овьедо
17
Бешич
Мухамед Бешич
11
Миральяс
Кевин Миральяс
51
Деулофеу
Жерар Деулофеу
14
Ниасс
Умар Ниасс