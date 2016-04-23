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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Элфик 36
1:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Педро 5
Азар 34
Виллиан 71
Азар 90
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
23 апр. 2016, 17:00 МСК
23.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
3
Кук
Стив Кук
90
5
Элфик
Томми Элфик
36'
36'
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
78
7
Пью
Марк Пью
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
63
28
Граббан
Льюис Граббан
63
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
22
Уиггинс
Ройс Уиггинс
16
МакДональд
Шон МакДональд
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
20
Афобе
Беник Афобе
13
Уилсон
Каллум Уилсон
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
6
Баба
Абдул Рахман Баба
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
34'
90'
34', 90'
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
22
Виллиан
Виллиан
71'
71'
83
19
Коста
Диего Коста
90
17
Педро
Педро
5'
5'
90
Запасные
32
Амелия
Марко Амелия
20
Миазга
Мэтт Миазга
14
Траоре
Бертран Траоре
36
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
16
Кенеди
Роберт Кенеди
11
Пато
Пато
9
Фалькао
Радамель Фалькао