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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Вествуд 45
Вествуд 85
2:4
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Лонг 15
Тадич 39
Тадич 71
Мане 90
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
23 апр. 2016, 17:00 МСК
23.04.2016, 17:00 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
46
24
Санчес
Карлос Санчес
68
9
Синклейр
Скотт Синклейр
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
45'
85'
45', 85'
90
19
Айю
Жордан Айю
59
Запасные
31
Банн
Марк Банн
38
Лайден
Джордан Лайден
46
Тонер
Кевин Тонер
40
Грилиш
Джек Грилиш
25
Хиль
Карлес Хиль
17
Верету
Жордан Верету
39
Жестеде
Руди Жестеде
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
39'
71'
39', 71'
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
45
7
Лонг
Шейн Лонг
15'
15'
90
9
Родригес
Джей Родригес
70
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Йошида
Мая Йошида
15
Мартина
Куко Мартина
4
Класи
Йорди Класи
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
10
Мане
Садио Мане
90'
19
Пелле
Грациано Пелле